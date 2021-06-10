اغتيال قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني بعدن

أفادت مصادر يمنية، الخميس، باغتيال القيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، حيدرة جبران الجعدني، في مديرية المنصورة بمدينة عدن جنوب اليمن.

وأوضحت وسائل إعلام يمنية ناشطة من عدن أن مجموعة مسلحين أطلقت النار على الجعدني خلال خروجه من منزله بحي المنصورة.

وقالت مصادر في الحي إن الجعدني أصيب بعدة أعيرة نارية وتم نقله إلى مستشفى لكنه فارق الحياة جراء جروحه.

والجعدني هو أحد أبرز الشخصيات الاجتماعية بمديرية الوضيع في محافظة أبين ويعتبر من مؤسسي الحزام الأمني في عدن خلال السنوات الماضية قبل أن يعتكف في منزله مؤخرا.

وشارك كقيادي في معركة السيطرة على عدن عام 2015 ضد الحوثيين، وكان يشغل منصب مدير الرقابة والتفتيش في قوات الحزام الأمني.