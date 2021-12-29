حث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، السلطات اللبنانية إلى تغليب مصالح شعبها و"إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي" على حد وصفه قال الملك سلمان، في خطاب سنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى حيث تحدث عن سياسات البلاد في الساحتين الخارجية والداخلية: "تقف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة".