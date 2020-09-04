سامح شكري يبحث مع نظيره الاماراتي عددا من القضايا الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية، سامح شكرى مساء اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة كما بحث شكرى وبن زايد، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية.