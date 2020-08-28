مقتل عدد من عناصر الجيش السوري وجرح 12 آخرين إثر إنفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية أفاد مراسلنا في دمشق بمقتل عدد من عناصر الجيش السوري مساء يوم الجمعة، وإصابة 12 آخرين إثر إنفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية وكانت الحافلة تقلهم على طريق حميمة المحطة الثالثة باتجاه تدمر في ريف حمص الشرقي.