الرئيس الصيني يصرح علاقاتنا مع واشنطن تواجه تحديات كبيرة بسبب تايوان

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن العلاقات بين بكين وواشنطن تواجه تحديات كبيرة، خاصة بسبب ملف تايوان ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن شي قوله: "في الوقت الحالي، لم تتغلب العلاقات الصينية الأمريكية بعد على المأزق الذي أوجدته الإدارة الأمريكية السابقة، بل على العكس من ذلك، فهي تواجه تحديات أكبر. ومن الخطير بشكل خاص أن يقوم بعض الأشخاص في الولايات المتحدة بإرسال إشارات خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال تايوان".