البيت الأبيض يعلن ان السيسي يلتقي ترامب الأسبوع المقبل

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي وعددًا من قادة دول العالم الأسبوع المقبل.

وذكر البيت الأبيض في بيان اليوم، أوردته قناة "الحرة" اليوم الخميس، أن ترامب سيعقد اجتماعات ثنائية مع قادة كوريا الجنوبية ومصر وفرنسا وإسرائيل واليابان وبريطانيا الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستجري على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.