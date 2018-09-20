البيت الأبيض يعلن ان السيسي يلتقي ترامب الأسبوع المقبل

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي وعددًا من قادة دول العالم الأسبوع المقبل.
وذكر البيت الأبيض في بيان اليوم، أوردته قناة "الحرة" اليوم الخميس، أن ترامب سيعقد اجتماعات ثنائية مع قادة كوريا الجنوبية ومصر وفرنسا وإسرائيل واليابان وبريطانيا الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستجري على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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تعدّ ويني هارلو واحدة مِن عارضات الأزياء الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية مِن أسابيع الموضة حول العالم، بعد أن ظهرت على منصات الأزياء في مدينة نيويورك ولندن، وتواصل أيضا حضورها المميز بأسبوع الموضة في ميلانو، إذ تألقت في عرض ربيع/ صيف 2019 لدار "Byblos" الشهيرة الأربعاء، إلى جانب العارضة الفرنسية ثيلان بلوندو. وبدت العارضة الكندية البالغة من العمر 24 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت بنطلونا باللون الفضي اللامع ونسّقت معه بلوزة على شكل خلية النحل بنفس اللون، كما أضافت إلى طولها الذي يصل لـ5 أقدام و9 بوصات، زوجا من الأحذية الكاحل باللون الأبيض الباهت. وأكملت هارلو إطلالتها بإضافة لون مبهج لإبراز أزيائها مع ظلال العيون الزرقاء النابضة بالحياة، رغم أن باقي وجهها بدى خاليا تمامًا من المكياج، وكانت موهبة ويني في عرض الأزياء واضحة للغاية إذ صعدت على المدرج في ثقة
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