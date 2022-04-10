الاتحاد الأوروبي يُعرب عن صدمته بعد مقتل سيدة فلسطينية على يد جيش الأحتلال الإسرائيلي
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الاتحاد الأوروبي يُعرب عن صدمته بعد مقتل سيدة فلسطينية على يد جيش الأحتلال الإسرائيلي

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العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يُعرب عن صدمته بعد مقتل سيدة فلسطينية على يد جيش الأحتلال الإسرائيلي

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لندن - العرب اليوم

 أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته بمقتل سيدة فلسطينية على أيدي القوات الإسرائيلية بالقرب من بيت لحم، داعيا إلى التحقيق في هذا الحادث وتقديم الجناة إلى العدالة وقال الاتحاد في بيان له: "مصدومون من مقتل سيدة فلسطينية على يد قوات الأمن الاسرائيلية بالقرب من بيت لحم، ونقدم خالص تعازينا لأسرتها" وأضاف: "هذا الاستخدام المفرط للقوة المميتة ضد مدني أعزل هو أمر غير مقبول. يجب التحقيق في هذا الحادث على وجه السرعة وتقديم الجناة إلى العدالة."

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الاتحاد الأوروبي يُعرب عن صدمته بعد مقتل سيدة فلسطينية على يد جيش الأحتلال الإسرائيلي الاتحاد الأوروبي يُعرب عن صدمته بعد مقتل سيدة فلسطينية على يد جيش الأحتلال الإسرائيلي



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