السجن 6 سنوات لمخرج سينمائي صور مشهد إعدام لأردوغان

قالت وكالة الأنباء الرسمية، إن مخرجاً سينمائياً تركياً أدين ، بالانتماء لجماعة إرهابية وعوقب بالسجن أكثر من 6 سنوات بعد أن صور مشهد إعدام للرئيس رجب طيب أردوغان في فيلم روائي.

وظهر أردوغان في المشهد وهو يصلي بينما صوب ضابط من الجيش بندقية إلى رأسه من الخلف وتناثر من حوله أفراد أسرته قتلى.