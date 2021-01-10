الرئيس التشيكي يطلب مساعدة إسرائيل بشأن التطعيم ضد كورونا

قال الرئيس التشيكي ميلوش زيمان إنه طلب من إسرائيل أن تتقاسم وبلاده خبرتها على صعيد التلقيح ضد فيروس كورونا، وخصوصا أن عدد الإصابات بالفيروس في التشيك من بين الأعلى في العالم. وفي مقابلة مع صحيفة "بليسك"، أوضح زيمان أنه طلب من نظيره الاسرائيلي رؤوفين ريفلين "المساعدة في تنظيم حملة التلقيح لأن اسرائيل تقوم بعمل مثالي في هذا الصدد". وأضاف زيمان الذي تربطه علاقات وثيقة بإسرائيل: "آمل أن يأتي خبراء إسرائيليون إلى هنا ونتشارك خبرتهم". وتظاهر نحو ثلاثة آلاف شخص الأحد في شوارع براغ هاتفين "لسنا قطيعا" و"لا للتلقيح" و"لنفتح التشيك". وأكد هؤلاء أن القيود الحكومية لم تحل دون ازدياد الإصابات، فضلا عن الأضرار الجسيمة التي ألحقتها بالاقتصاد. وتلقى نحو مليون ونصف مليون شخص حتى الآن اللقاح في إسرائيل، بوتيرة اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنها الأسرع في العالم، مع السعي إلى تلقيح جميع الإسرائيليين ممن تجاوزوا ستة عشر عاما بحلول مارس.