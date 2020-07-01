غوتيرش يعرب عن صدمته وانزعاجه من اكتشاف المقابر الجماعية في ليبيا
آخر تحديث GMT22:58:16
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

غوتيرش يعرب عن "صدمته وانزعاجه" من اكتشاف المقابر الجماعية في ليبيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - غوتيرش يعرب عن "صدمته وانزعاجه" من اكتشاف المقابر الجماعية في ليبيا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
طرابلس ـ العرب اليوم

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج الأربعاء، مكالمة هاتفية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة خلال حديثه عن انزعاجه وصدمته الشديدة جراء اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، إضافة إلى زرع الألغام في مناطق سكنية بضواحي طرابلس والتي كانت تخضع لسيطرة المليشيات المعتدية. ودعا الأمين العام لإجراء تحقيق شامل وشفاف لكشف الجناة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، معربا عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

غوتيرش يعرب عن صدمته وانزعاجه من اكتشاف المقابر الجماعية في ليبيا غوتيرش يعرب عن صدمته وانزعاجه من اكتشاف المقابر الجماعية في ليبيا



أخبار ذات صلة

GMT 22:49 2020 الثلاثاء ,30 حزيران / يونيو

محافظ ولاية ميسيسيبي الأمريكية يوقع قرار إزالة شعار الكونفيدرالية عن علم الولاية
العرب اليوم - محافظ ولاية ميسيسيبي الأمريكية يوقع قرار إزالة شعار الكونفيدرالية عن علم الولاية

GMT 19:15 2020 الثلاثاء ,30 حزيران / يونيو

الخارجية الأمريكية: بومبيو أجرى اتصالا مع أحد زعماء "طالبان"
العرب اليوم - الخارجية الأمريكية: بومبيو أجرى اتصالا مع أحد زعماء "طالبان"

GMT 19:05 2020 الثلاثاء ,30 حزيران / يونيو

مصادر إعلامية: 13 قتيلا وعدة مصابين في انفجار بمنشأة طبية شمال طهران
العرب اليوم - مصادر إعلامية: 13 قتيلا وعدة مصابين في انفجار بمنشأة طبية شمال طهران

GMT 17:25 2020 السبت ,27 حزيران / يونيو

وزير الإعلام السوداني يؤكد أن هنالك نقاط قانونية وفنية عرقلت التوصل إلى اتفاق سد النهضة ونعمل على تجاوزها
العرب اليوم - وزير الإعلام السوداني يؤكد أن هنالك نقاط قانونية وفنية عرقلت التوصل إلى اتفاق سد النهضة ونعمل على تجاوزها

GMT 15:52 2020 الجمعة ,26 حزيران / يونيو

اليمن على أبواب كارثة صحية كبرى جراء انعدام المشتقات النفطية
العرب اليوم - اليمن على أبواب كارثة صحية كبرى جراء انعدام المشتقات النفطية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

كثيرًا ما تعتمد تنسيقات كاجوال للمشاوير اليومية

أفكار تنسيق الأحذية الرياضية بأسلوب مُستوحى مِن مايا دياب

بيروت - العرب اليوم

تعشق الفنانة مايا دياب الموضة بما فيها الصيحات المتطرفة والغريبة، ولهذا فإننا كثيراً ما نراها تعتمد إطلالات مبتكرة ولافتة، وتنسق مع هذه الإطلالات إكسسوارات مبتكرة تضفي من خلالها لمسات عصرية، وبشكل خاص فإن مايا تولي اهتماما خاصا بالأحذية، واليوم جمعنا لك بالصور أفكار تنسيق الأحذية الرياضية بطريقة عصرية مستوحاة من أسلوب مايا دياب. وغالبا ما نشاهد مايا دياب في إطلالات ذات طابع رسمي ومبتكر تختار معها الأحذية النسائية ذات الكعب العال، لكن في المقابل أيضا كثيرا ما تعتمد مايا تنسيقات كاجوال للمشاوير اليومية وتختار معها أحذية رياضية تنسقها بأساليب عصرية وجريئة. مثل اللوك الذي نسقته مؤخراً واختارت فيه شورت أسود قصيرا من قماش اللاتكس اللميع ونسقت معه تيشرت قطنية من فيرساتشي Versace وأكملت اللوك بحذاء باللونين الأسود والأبيض. وأيضا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:57 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

أفكار عصرية لتنسيق القمصان المزخرفة للنساء في صيف 2020
العرب اليوم - أفكار عصرية لتنسيق القمصان المزخرفة للنساء في صيف 2020

GMT 02:53 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

تعرف على أفضل أماكن السياحة في "بودابست" للشباب وللصغار
العرب اليوم - تعرف على أفضل أماكن السياحة في "بودابست" للشباب وللصغار

GMT 03:02 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

5 أشكال لإضاءة "الدرج" في المنازل الطابقية تعرفي عليها
العرب اليوم - 5 أشكال لإضاءة "الدرج" في المنازل الطابقية تعرفي عليها

GMT 02:25 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

البرلمان الليبي يبحث قضية حظر تصدير السلاح مع مجلس الأمن
العرب اليوم - البرلمان الليبي يبحث قضية حظر تصدير السلاح مع مجلس الأمن

GMT 04:18 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

يوميات غزة المحاصرة تبدو "مُحررة" بعدسات مصوريها
العرب اليوم - يوميات غزة المحاصرة تبدو "مُحررة" بعدسات مصوريها

GMT 02:14 2020 الثلاثاء ,30 حزيران / يونيو

تعلمي طريقة تنسيق الملابس كالمحترفين بأبسط النصائح
العرب اليوم - تعلمي طريقة تنسيق الملابس كالمحترفين بأبسط النصائح

GMT 05:08 2020 الثلاثاء ,30 حزيران / يونيو

أجمل مدن ألمانيا للسياحة العائلية وقضاء أوقات ساحرة
العرب اليوم - أجمل مدن ألمانيا للسياحة العائلية وقضاء أوقات ساحرة

GMT 04:10 2020 الثلاثاء ,30 حزيران / يونيو

أجواء دافئة في ديكور روسي بإسلوب معماري وهندسي عصري
العرب اليوم - أجواء دافئة في ديكور روسي بإسلوب معماري وهندسي عصري

GMT 08:48 2020 الثلاثاء ,30 حزيران / يونيو

ترامب يؤكد أن الشعب الأميركي يريد الأمان وتطبيق القانون والنظام
العرب اليوم - ترامب يؤكد أن الشعب الأميركي يريد الأمان وتطبيق القانون والنظام

GMT 01:47 2020 الثلاثاء ,30 حزيران / يونيو

أروى تحضّر مفاجأة للجمهور وزوجها يعيدها إلى لبنان بطائرة خاصة
العرب اليوم - أروى تحضّر مفاجأة للجمهور وزوجها يعيدها إلى لبنان بطائرة خاصة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:02 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

رهف القنون تضع مولودها الأول في كندا وتنشر صورة لزوجها يحمل الطفل
العرب اليوم - رهف القنون تضع مولودها الأول في كندا وتنشر صورة لزوجها يحمل الطفل

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 19:13 2017 الأربعاء ,28 حزيران / يونيو

وفاة رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبدالعزيز الراجحي
العرب اليوم - وفاة رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 03:03 2020 الأربعاء ,24 حزيران / يونيو

أبرز الوجهات السياحية للاستجمام بعد انتهاء أزمة "كورونا"
العرب اليوم - أبرز الوجهات السياحية للاستجمام بعد انتهاء أزمة "كورونا"

GMT 11:20 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

ناسا تحذر من 5 كويكبات أخرى تقترب من الأرض
العرب اليوم - ناسا تحذر من 5 كويكبات أخرى تقترب من الأرض

GMT 06:54 2013 الأربعاء ,15 أيار / مايو

فوائد نبات الخرفيش
العرب اليوم - فوائد نبات الخرفيش

GMT 07:31 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

"فولكسفاغن" تستدعى 1220 سيارة في الصين لمخاطر تتعلق بالسلامة
العرب اليوم - "فولكسفاغن" تستدعى 1220 سيارة في الصين لمخاطر تتعلق بالسلامة

GMT 07:48 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

كروم يعتمد على ميزة جديدة بنظام ويندوز 10 لتقليل استهلاك الرامات
العرب اليوم - كروم يعتمد على ميزة جديدة بنظام ويندوز 10 لتقليل استهلاك الرامات

GMT 16:56 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

حقيقة اتفاق سان جيرمان على ضم لوكاس هيرنانديز نجم بايرن ميونخ
العرب اليوم - حقيقة اتفاق سان جيرمان على ضم لوكاس هيرنانديز نجم بايرن ميونخ

GMT 10:13 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

"ناسا" تموّل أبحاثا للعثور على "حياة ذكية" في الفضاء
العرب اليوم - "ناسا" تموّل أبحاثا للعثور على "حياة ذكية" في الفضاء

GMT 06:03 2020 الخميس ,25 حزيران / يونيو

رئيس "أدنوك" يؤكد أن "البنية التحتية" تمكّن الإمارات من الاكتفاء
العرب اليوم - رئيس "أدنوك" يؤكد أن "البنية التحتية" تمكّن الإمارات من الاكتفاء

GMT 21:06 2020 السبت ,06 حزيران / يونيو

4 أندية أوروبية كبيرة تتنافس على ضم نجم المنتخب المغربي
العرب اليوم - 4 أندية أوروبية كبيرة تتنافس على ضم نجم المنتخب المغربي

GMT 06:42 2013 السبت ,30 آذار/ مارس

سر لمعان العين في نشاط الكبد
العرب اليوم - سر لمعان العين في نشاط الكبد

GMT 05:40 2019 الأحد ,04 آب / أغسطس

4 أنواع من الأحجار الكريمة تمنح مواليد "برج الأسد" الطاقة الإيجابية والسعادة
العرب اليوم - 4 أنواع من الأحجار الكريمة تمنح مواليد "برج الأسد" الطاقة الإيجابية والسعادة

GMT 15:32 2019 الأحد ,23 حزيران / يونيو

أكثر 7 وظائف تناسب مواليد برج السرطان
العرب اليوم - أكثر 7 وظائف تناسب مواليد برج السرطان

GMT 14:29 2018 الثلاثاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

وظيفة نظام "ECO" في السيارات وعلاقته بخفض استهلاك الوقود
العرب اليوم - وظيفة نظام "ECO" في السيارات وعلاقته بخفض استهلاك الوقود

GMT 20:31 2014 الإثنين ,19 أيار / مايو

اكتشاف اختناق عصب الحوض وعلاجه بالأدويَة أو الجراحة
العرب اليوم - اكتشاف اختناق عصب الحوض وعلاجه بالأدويَة أو الجراحة

GMT 01:39 2019 الأربعاء ,17 تموز / يوليو

خمسة نصائح مهمة في ديكورات غرف نوم المواليد الجدد
العرب اليوم - خمسة نصائح مهمة في ديكورات غرف نوم المواليد الجدد

GMT 15:27 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

استفد من الطقس الجميل وانطلق في نزهة على شاطئ البحر
العرب اليوم - استفد من الطقس الجميل وانطلق في نزهة على شاطئ البحر

GMT 17:44 2013 الجمعة ,15 آذار/ مارس

لبنان: العثور عل جثة زوج مذيعة تلفزيونية في مقر شركته
العرب اليوم - لبنان: العثور عل جثة زوج مذيعة تلفزيونية في مقر شركته

GMT 15:36 2016 السبت ,13 آب / أغسطس

شركات الصرافة العراقية مشروع استثماري مُقنّن بالفساد وينذر بكارثة
العرب اليوم - شركات الصرافة العراقية مشروع استثماري مُقنّن بالفساد وينذر بكارثة

GMT 15:34 2013 الأربعاء ,19 حزيران / يونيو

عقد نواف العابد لاعب الهلال الأغلى محليًا في السعودية
العرب اليوم - عقد نواف العابد لاعب الهلال الأغلى محليًا في السعودية

GMT 14:04 2019 الخميس ,17 كانون الثاني / يناير

نسرين أمين تشارك في بطولة مسلسل "اللعبة" لرمضان المقبل
العرب اليوم - نسرين أمين تشارك في بطولة مسلسل "اللعبة" لرمضان المقبل

GMT 09:24 2015 الثلاثاء ,29 أيلول / سبتمبر

فوائد الزبادي لتقليل ضغط الدم المرتفع
العرب اليوم - فوائد الزبادي لتقليل ضغط الدم المرتفع

GMT 08:41 2016 السبت ,20 آب / أغسطس

نيكول سابا تلمع في إطلالة جريئة في كليب "مش وقت الكلام"
العرب اليوم - نيكول سابا تلمع في إطلالة جريئة في كليب "مش وقت الكلام"

GMT 02:49 2016 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر

لوحات بلاكبول الفنية تُضيء معرض غراندي وتبين الفن المستقبلي
العرب اليوم - لوحات بلاكبول الفنية تُضيء معرض غراندي وتبين الفن المستقبلي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab