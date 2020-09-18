ترامب يمنح زعيما عربيا وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى

منح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى وذكر وزير الديوان الأميري الكويتي، علي جراح الصباح، أن منح الوسام جرى في مراسم خاصة أقيمت اليوم الجمعة في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض وقال إن "التكريم من الرئيس الأمريكي يأتي اعترافا بالجهود العظيمة والدؤوبة والدور الكبير الذي يقوده... أمير البلاد في المنطقة والعالم تتويجا لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وتزامنا مع قرب حلول الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين" من جانبه، ذكر البيت الأبيض، في بيان، أن ترامب استقبل الجمعة النجل الأكبر لأمير الكويت، الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر، ممثلا عن والده، لتسلمه الوسام.