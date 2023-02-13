سقوط ضحايا بهجومين في بوركينا فاسو

سقط 19 شخصاً على الأقل، بينهم 9 متطوعين في القوات المسلحة، في هجومين في بوركينا فاسو، التي تشهد هجمات متشددين، بحسب ما أفادت مصادر محلية وأمنية، الاثنين.

وأودى هجوم في قرية ديمبو (شمال غرب) بحياة 7 متطوعين، الخميس، بحسب مسؤول في القوة المسلحة.

وقتلت "مجموعة إرهابية"، الأحد، 12 شخصاً آخرين، بينهم متطوعان في يارجاتينا، القرية القريبة من الحدود الشرقية مع توجو وغانا، بحسب مصادر محلية.