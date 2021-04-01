مجلس الأمن الدولي يدين بشدة مقتل مدنيين في ميانمار

أعلن مجلس الأمن الدولي، الخميس، إدانته بـ"شدة" لمقتل مدنيين في ميانمار، وذلك بعد يوم من إبلاغ مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار، كريستين شيرانر بورجنر، المجلس المؤلف من 15 عضواً، أن الجيش "غير قادر على إدارة البلاد"، وحذرت من أن الوضع على الأرض سيتدهور.وأضافت بورجنر أنه يتعين على المجلس بحث "تحرك مؤثر" لتغيير مسار الأحداث، نظراً لأن هناك "حمام دم وشيكاً".