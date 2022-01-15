قوى الحرية والتغيير توافق على الدعوة الأممية للحوار في السودان
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قوى الحرية والتغيير توافق على الدعوة الأممية للحوار في السودان

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العرب اليوم - قوى الحرية والتغيير توافق على الدعوة الأممية للحوار في السودان

قوى الحرية والتغيير توافق على الدعوة الأممية للحوار في السودان
الخرطوم - العرب اليوم

قوى الحرية والتغيير توافق على الدعوة الأممية للحوار في السودان

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قوى الحرية والتغيير توافق على الدعوة الأممية للحوار في السودان قوى الحرية والتغيير توافق على الدعوة الأممية للحوار في السودان



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