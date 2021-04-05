مقتل مسؤول في التيار الصدري جنوبي العراق

أفاد مصدر عراقي، يوم الاثنين، بأن مسؤولا في التيار الصدري التابع لمقتدى الصدر، قتل في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر إن "مسؤول ملف العشائر في التيار الصدري بمحافظة ذي قار، قتل مساء اليوم برصاص مجهولين".

وأضاف، أن "القتيل هو علي الزيرجاوي".

وأشار المصدر، إلى أن "سبب الاغتيال خلافات عشائرية".