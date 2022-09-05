الشرطة الكندية العثور على أحد المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين ميتا
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الشرطة الكندية العثور على أحد المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين ميتا

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العرب اليوم - الشرطة الكندية العثور على أحد المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين ميتا

الشرطة الكندية
لندن -العرب اليوم

الشرطة الكندية العثور على أحد المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين ميتا

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الشرطة الكندية العثور على أحد المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين ميتا الشرطة الكندية العثور على أحد المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين ميتا



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