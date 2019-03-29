واشنطن تهدد روسيا بعقوبات بسبب فنزويلا

هددت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات ضد روسيا، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية عليها، بسبب حضور خبراء عسكريين روس في فنزويلا.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون فنزويلا إيليوت أبرامز خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "سلمنا قائمة خيارات إلى الوزير (وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو). وهناك الكثير مما يمكن أن نقوم به من الناحية الاقتصادية ومن ناحية العقوبات".