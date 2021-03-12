قالت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ناقش خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضرورة إجراء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيغراي الإثيوبي.وأضافت أن بلينكن دعا خلال الاتصال الذي تم الخميس، أيضاً إلى "تعزيز الجهود الإقليمية والدولية للمساعدة في حل الأزمة الإنسانية وإنهاء الفظائع واستعادة السلام في إثيوبيا".

وأفادت الأمم المتحدة مطلع الأسبوع بأن قواتاً إريترية تنشط في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، وهناك تقارير تفيد بأنها مسؤولة عن ارتكاب فظائع بالإقليم.