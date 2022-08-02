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التحقيق مع لص سرق سيارة إسعاف للإفلات من الشرطة المصرية

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العرب اليوم - التحقيق مع لص سرق سيارة إسعاف للإفلات من الشرطة المصرية

الشرطة المصرية
القاهرة - العرب اليوم

أقدم شاب في الإسكندرية على سرقة سيارة إسعاف للهروب من الكمائن ونقل المسروقات بواسطتها، دون الاشتباه به. وأفاد موقع موقع "القاهرة 24" المصري بأنه تم ضبطه بعد أن كشفه صوت صفارة إنذار سيارة الإسعاف بعد أقل من 48 ساعة من السرقة.

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التحقيق مع لص سرق سيارة إسعاف للإفلات من الشرطة المصرية التحقيق مع لص سرق سيارة إسعاف للإفلات من الشرطة المصرية



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