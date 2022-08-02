التحقيق مع لص سرق سيارة إسعاف للإفلات من الشرطة المصرية

أقدم شاب في الإسكندرية على سرقة سيارة إسعاف للهروب من الكمائن ونقل المسروقات بواسطتها، دون الاشتباه به. وأفاد موقع موقع "القاهرة 24" المصري بأنه تم ضبطه بعد أن كشفه صوت صفارة إنذار سيارة الإسعاف بعد أقل من 48 ساعة من السرقة.