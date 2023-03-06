أوكرانيا تُعلن إسقاط 13 طائرة مسيرة روسية ليلاً

أعلن سلاح الجو الأوكراني، الاثنين، إسقاط 13 طائرة مسيرة متفجرة، انطلقت من جنوب روسيا ليلاً بعدما دوت صفارات الإنذار لساعات في كييف.

وقال سلاح الجو على تطبيق تلجرام إن القوات الروسية "أطلقت 15 طائرة إيرانية الصنع من طراز شاهد من منطقة بريانسك شمال شرق كييف، أسقطت القوات الأوكرانية 13 منها".