الجيش الأميركي يُعلق عملياته المشتركة مع الأكراد شمال سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية تعليق جميع العمليات المشتركة مع الأكراد ضد تنظيم "داعش" الإرهابي شمال سوريا.

وأضافت أن القوات الكردية والأمريكية تواصل تسيير دورياتها والحفاظ على الأمن في مخيم الهول للنازحين والسجون.