الإنتربول الدولي يقبض على 4 مِن متهمي «جريمة_الفيرمونت» في لبنان

كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل خاصة حول القبض على عدد من المتهمين في قضية اغتصاب إحدى الفتيات في فندق فيرمونت على يد بعض الأشخاص خلال عام 2014، والذين هربوا خارج مصر، في حادثة عرفت إعلاميا بـ جريمة الفيرمونت

وقالت المصادر لـ القاهرة 24 ، إن منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول الدولي نجحت في التوصل لـ 4 متهمين في القضية هاربين في لبنان، وذلك بعد مخاطبة النيابة العامة المصرية للإنتربول بهذه الأسماء، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية في لبنان ألقت القبض عليهم وشددت المصادر على أنه جارٍ ترحيل هؤلاء المتهمين الأربعة، ومن بينهم ابن نجم شهير ومعروف، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.