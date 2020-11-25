ليفربول التائه يسقط أمام أتالانتا في 4 دقائق بمشاركة صلاح
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ليفربول التائه يسقط أمام أتالانتا في 4 دقائق بمشاركة صلاح

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العرب اليوم - ليفربول التائه يسقط أمام أتالانتا في 4 دقائق بمشاركة صلاح

محمد صلاح
القاهرة - العرب اليوم

لم يستطع ليفربول تهديد مرمى أتالانتا خلال 90 دقيقة كاملة وكان النصيب من سقوطه في النهاية.وخسر ليفربول من ضيفه أتالانتا بهدفين دون رد اليوم الأربعاء في ملعب أنفيلد في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.سجل هدفا المباراة جوسيب إليسيتش وروبن جوسينس في الدقائق 60 و64.وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح للمرة الأولى مع ليفربول بعدما شُفي من فيروس كورونا والذي حرمه كذلك من اللعب مع منتخب مصر في مواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.وشارك صلاح لـ61 دقيقة قبل استبداله بروبرتو فيرمينو.وأصبحت تلك الهزيمة هي الأولى لليفربول خلال الموسم الجاري من دوري أبطال أوروبا.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بشكل حذر من قبل الفريقين وجاء التهديد الأول في الدقيقة التاسعة إثر تسديدة قوية من روبن جوسينس وتصدى لها أليسون ببراعة وحولها لركلة ركنية.وفي الدقيقة 12 أرسل جيمس ميلنز عرضية من ركلة حرة إلى داخل منقطة الجزاء أبعدها الحارس قبل أن تصل الكرة للمدافع ريس ويليامز لاعب ليفربول.وسدد محمد صلاح كرة قوية في الدقيقة 44 مرت أعلى مرمى أتالانتا.وفي الشوط الثاني بادر أتالانتا بالهجوم وسدد أليخاندرو جوميز كرة قوية تصدى لها أليسون بثبات.وفي الدقيقة 60 ومن عرضية أرضية من الناحية اليسرى من أليخاندرو جوميز حولها إليسيتش مباشرة في الشباك معلنا عن الهدف الأول لأتالانتا.

وما هي إلا أربع دقائق إلا وسجل الفريق الإيطالي الهدف الثاني عن طريق تسديدة مباشرة من روبن جوسينس بعد عرضية من الناحية اليسرى من هانز هاتيبور.بعد ذلك سيطر ليفربول على الكرة وسط تراجع وتكتل دفاعي قوي من أتالانتا لكن أصحاب الأرض لم يشكلوا أي تهديد على مرمى الفريق الإيطالي.ذلك العقم الهجومي تسبب في عدم تسديد ليفربول لأي كرة على مرمى أتالانتا خلال المباراة.ولم حدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار أتالانتا بهدفين دون رد.

أياكس X ميتييلاند

وفي ملعب يوهان كرويف آرينا فاز أصحاب الأرض أياكس على منافسهم ميتييلاند الدنماركي بثلاثة أهداف لهدف.افتتح ريان جرافنبرخ أهداف المباراة في الدقيقة 47.وأضاف نصير مزراوي الهدف الثاني لأياكس بعد دقيقتين فقط.وأتم ديفيد نيريس ثلاثة أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 67.وجاء هدف الفريق الدنماركي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 81 عن طريق أوير مابل.بتلك النتائج تجمد رصيد ليفربول عند تسع نقاط يتصدر بهم المجموعة، ويليه أياكس بسبع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه أتالانتا.فيما يأتي ميتييلاند رابعا بدون أي نقطة.

 

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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ليفربول التائه يسقط أمام أتالانتا في 4 دقائق بمشاركة صلاح ليفربول التائه يسقط أمام أتالانتا في 4 دقائق بمشاركة صلاح



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