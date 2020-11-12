التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير درون حوثية تستهدف السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الأراضي السعودية.وقال التحالف إن الهجمات هي استمرار الميليشيات الإرهابية في محاولات تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.وأضاف أن قوات التحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.وفي وقت سابق الخميس تمكن التحالف من اعتراض وتدمير درون أخرى أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.