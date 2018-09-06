إرهابيان آخران يسلمان نفسيهما للسلطات في الجزائرية

سلم عنصران إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية بمحافظة تمنراست الجزائرية، لينضمان إلى عنصر ثالث كان قد سلّم نفسه في وقت سابق اليوم.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، أن الإرهابيين كانا يحملان أسلحة نارية وكمية من الذخيرة.