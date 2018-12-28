السعودية تدين انفجار الهرم وتؤكد وقوفها بجانب مصر

أكد مصدر في وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، إدانة الرياض الشديدة للانفجار الذي استهدف حافلة تقل سياحا من فيتنام في محافظة الجيزة بمصر، وأدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وذكر وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المصدر عبر عن تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب مصر ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وقدم المصدر، في ختام تصريحه، العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومتي وشعبي مصر وفيتنام، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأدى التفجير إلى مقتل 3 أشخاص، وهم سائحان ومندوب مصري يعمل لدى الشركة السياحية المشرفة على الرحلة وشخص آخر، فيما أصيب 10 آخرين.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان تلقت "سكاي نيوز عربية" نسخة منه، إن عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار جدار بشارع المريوطية بمحافظة الجيزة، أثناء مرور حافلة سياحية تقل 14 سائحا فيتناميا.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي حالة الاستنفار الأمني بجميع مديريات الأمن، وتكثيف خدمات التأمين بالمنشآت الحيوية، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، من أجل توفير الأجواء المناسبة للاحتفالات.