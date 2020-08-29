أوغلو يتحدث عن خطوة اتخذتها اليونان ويعتبرها سببا للحرب مع تركيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه لا يمكن لليونان أن تزيد حدود مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا في بحر إيجه، مشيرا لقرار قبل سنوات يعتبر زيادة الحدود البحرية سببا للحرب.