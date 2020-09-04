مصر تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة
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مصر تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة

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العرب اليوم - مصر تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة

فيروس كورونا
القاهرة ـ العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الجمعة، خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 76305 حالات حتى اليوم وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

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مصر تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة مصر تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة



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