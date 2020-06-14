باكستان تدين الأعمال الإرهابية التي طالت المساجد في أفغانستان

أدانت باكستان بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا داخل مسجد "شير شاه سوري" ومسجد "وزير أكبر خان" في العاصمة الأفغانية كابل، وأدّيا إلى مقتل وإصابة عدد من العلماء والمصلين.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان تقدم تعازيها لأفغانستان في استشهاد المصلين الأبرياء في الهجومين على المسجدين بينهم عالمي الدين الدكتور أياز نيازي ومولوي عزيز الله مفلح، وتُعبّر عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وجدد البيان تأكيد باكستان وقوفها وتضامنها مع حكومة وشعب أفغانستان ضد هذه الأعمال الإرهابية التي لا مبرر لها على الإطلاق.

وأضاف البيان أن باكستان تكرر إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وتعدّه جريمة ضد الإنسانية.