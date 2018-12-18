رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال يعلن استقالته أمام مجلس النواب
آخر تحديث GMT23:10:05
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال يعلن استقالته أمام مجلس النواب

العرب اليوم -

العرب اليوم - رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال يعلن استقالته أمام مجلس النواب

شارل ميشال
بروكسل ـ العرب اليوم

أعلن رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال الثلاثاء استقالته أمام مجلس النواب بعد أن أخذ علما بأن دعوته للبقاء في منصبه بعد استقالة الوزراء القوميين الفلمنكيين لم تلق تجاوبا.

وقرر ميشال الاستقالة إثر نقاش في البرلمان دعا خلاله المعارضة إلى دعمه حالة بحالة في عدة ملفات أساسية لتمكين الحكومة من الاستمرار في عملها.

وقال في ختام النقاش في المجلس، وتحت تهديد مذكرة لحجب الثقة قدمها الاشتراكيون وأنصار البيئة، إن ندائي "لم تتم الاستجابة له".

وأضاف القيادي الفرنكفوني الذي قاد الحكومة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014  "أتخذ بالتالي قرار الاستقالة وأنوي التوجه فورا إلى القصر الملكي".

ومنذ 9 ديسمبر/كانون الأول تاريخ مغادرة الوزراء القوميين الفلامنك، حرم ميشال من الأغلبية في مجلس النواب.

وطرح الحزب الفلامنكي بزعامة رئيس بلدية انتورب، بارت دي فيبر بعض الشروط لدعم حكومته وللتصويت على ميزانية 2019.

لكن ميشال اعتبر بعض هذه الشروط ومنها إمكانية إعادة فتح مباحثات دستورية "غير مقبولة".

وصرح أمام النواب الثلاثاء "استنتجت أن هناك شروطا جديدة تهدد بإدخال البلاد في عملية هروب كونفد

قد يهمك أيضًا

رئيس وزراء بلجيكا يؤكد إمكانية استئناف طرد المهاجرين السودانيين

إصابة رئيس وزراء بلجيكا بفقدان جزئي للسمع بسبب شقيقة الملك

 

 

 

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال يعلن استقالته أمام مجلس النواب رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال يعلن استقالته أمام مجلس النواب



أخبار ذات صلة

GMT 15:36 2018 الثلاثاء ,18 كانون الأول / ديسمبر

موسكو تنفي نية إنشاء قواعد عسكرية في إفريقيا
العرب اليوم - موسكو تنفي نية إنشاء قواعد عسكرية في إفريقيا

GMT 13:55 2018 الثلاثاء ,18 كانون الأول / ديسمبر

الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع تابعة لميليشيات الحوثي في محافظة مأرب
العرب اليوم - الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع تابعة لميليشيات الحوثي في محافظة مأرب

GMT 13:23 2018 الثلاثاء ,18 كانون الأول / ديسمبر

الاحتلال يعتقل 7 شبان خلال حفل استقبال أسير محرر في قرية العيساوية بالقدس المحتلة واندلاع مواجهات بالمكان
العرب اليوم - الاحتلال يعتقل 7 شبان خلال حفل استقبال أسير محرر في قرية العيساوية بالقدس المحتلة واندلاع مواجهات بالمكان

GMT 13:21 2018 الثلاثاء ,18 كانون الأول / ديسمبر

قوات الاحتلال تنصب سواتر إسمنتية أمام منازل مستوطني "حلميش" شمال غرب رام الله
العرب اليوم - قوات الاحتلال تنصب سواتر إسمنتية أمام منازل مستوطني "حلميش" شمال غرب رام الله

GMT 13:11 2018 الثلاثاء ,18 كانون الأول / ديسمبر

البرلمان العراقي يبدأ التصويت على حكومة عادل عبد المهدي
العرب اليوم - البرلمان العراقي يبدأ التصويت على حكومة عادل عبد المهدي

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال يعلن استقالته أمام مجلس النواب رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال يعلن استقالته أمام مجلس النواب



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت تصميمًا بوهيميًا مميّزًا من "غابريلا هيرست"

الملكة رانيا تتألق بإطلالتين ساحرتين بمعاطف راقية

عمان _ العرب اليوم

ظهرت الملكة رانيا العبد الله بإطلالتين ساحرتين وراقيتين خلال المناسبات التي أطلّت من خلالها في الأردن. فأبهرتنا بجمالها وأناقتها المتنوعة التي اعتدنا عليها من خلال سحر الألوان والقصّات الفاخرة التي تليق بقامتها الممشوقة. موضة الترانش الكارو والبيح بلمسات بوهيمية لم يسبق لها مثيل، اختارت الملكة رانيا خلال استقبالها السيدة الأولى لجمهورية بلغاريا ديسيسلافا راديفا في قصر "الحسينية" معطفًا أنيقًا وساحرًا حمل توقيع علامة "غابريلا هيرست" Gabriela Hearst. فتمّيز هذا التصميم الذي يأتي بأسلوب "الترانش" من الجهة العليا بأقمشة الكارو الساحرة والخطوط الرفيع مع اللون البنفسجي الفاتح الأحب على قلبها. أما الجهة السفلى للتصميم، فتميّزت باللون البيج الفاتح مع القصة الواسعة التي تتخطى حدود الركبة، إلى جانب الجيوب الجانبية البارزة. ولم تتخلى الملكة رانيا عن القفازات الجلدية باللون الرمادي لتضفي أنوثة على إطلالاتها. معطف مرجاني وضخم وفي إطلالتها الثانية خلال مناسبة أخرى،…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:22 2018 الثلاثاء ,18 كانون الأول / ديسمبر

بيانكا غاسكوين ترتدي البكيني وتستعرض جسدها على أحد الشواطئ
العرب اليوم - بيانكا غاسكوين ترتدي البكيني وتستعرض جسدها على أحد الشواطئ

GMT 06:05 2018 الثلاثاء ,18 كانون الأول / ديسمبر

افتتاح الفندق "الجليدي" بتصاميم جديدة في مدينة لابلاند
العرب اليوم - افتتاح الفندق "الجليدي" بتصاميم جديدة في مدينة لابلاند

GMT 05:19 2018 الثلاثاء ,18 كانون الأول / ديسمبر

منزل بريستون شرودر يجمع بين فن البوب والألوان الجريئة
العرب اليوم - منزل بريستون شرودر يجمع بين فن البوب والألوان الجريئة

GMT 06:14 2018 الثلاثاء ,18 كانون الأول / ديسمبر

ليلى علي علمي تواجه حملة العداء المنظمة ضدَّ المهاجرين
العرب اليوم - ليلى علي علمي تواجه حملة العداء المنظمة ضدَّ المهاجرين

GMT 03:25 2018 الثلاثاء ,18 كانون الأول / ديسمبر

الإعلامية إيناس عبدالله "سعيدة" بنجاح قناة "نايل دراما"
العرب اليوم - الإعلامية إيناس عبدالله "سعيدة" بنجاح قناة "نايل دراما"

GMT 02:40 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

إيمان أحمد تُصمِّم ملابس كروشيه شرقية بلمسات غربية مميَّزة
العرب اليوم - إيمان أحمد تُصمِّم ملابس كروشيه شرقية بلمسات غربية مميَّزة

GMT 06:28 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

أهم المعالم السياحية المميزة لمدينة بودروم التركية
العرب اليوم - أهم المعالم السياحية المميزة لمدينة بودروم التركية

GMT 09:29 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

إيلي هاووتس تُزيِّن منزلها بآيس كريم عملاق و20 سمكة
العرب اليوم - إيلي هاووتس تُزيِّن منزلها بآيس كريم عملاق و20 سمكة

GMT 07:26 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

معمر الإرياني يؤكد أن الحوثيين يسعون للتملص من اتفاق السويد
العرب اليوم - معمر الإرياني يؤكد أن الحوثيين يسعون للتملص من اتفاق السويد

GMT 07:48 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

إغلاق مجلة "ويكلي ستاندرد" الأسبوعية المُنتقدة لسياسة ترامب
العرب اليوم - إغلاق مجلة "ويكلي ستاندرد" الأسبوعية المُنتقدة لسياسة ترامب

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 19:42 2016 الخميس ,15 أيلول / سبتمبر

للمرأة دور مهم في تطوير قطاع السياحة في الأردن
العرب اليوم - للمرأة دور مهم في تطوير قطاع السياحة في الأردن

GMT 15:55 2017 الأربعاء ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

نعم لعزل القيادات الجامعية
العرب اليوم - نعم لعزل القيادات الجامعية

GMT 12:25 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

حكايات من المخيم " مخيم عقبة جبر"
العرب اليوم - حكايات من المخيم " مخيم عقبة جبر"

GMT 21:59 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / يناير

نظرتك للحياة ....
العرب اليوم - نظرتك للحياة ....

GMT 14:17 2017 السبت ,02 كانون الأول / ديسمبر

الرد على الإرهاب بالعلم والعمل
العرب اليوم - الرد على الإرهاب بالعلم والعمل

GMT 10:56 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبر

امنيات النساء لعام 2018
العرب اليوم - امنيات النساء لعام 2018

GMT 22:02 2018 الأربعاء ,26 أيلول / سبتمبر

الهند تختار "قرية روك ستار" للتنافس في قسم الأفلام الأجنبية للأوسكار
العرب اليوم - الهند تختار "قرية روك ستار" للتنافس في قسم الأفلام الأجنبية للأوسكار

GMT 07:58 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبر

علوم عين شمس تناقش دور الجيوفيزياء في مكافحة الإرهاب
العرب اليوم - علوم عين شمس تناقش دور الجيوفيزياء في مكافحة الإرهاب

GMT 09:10 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير

الصداقة، سعادة
العرب اليوم - الصداقة، سعادة

GMT 12:05 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبر

جامعة جدة ووزارة البيئة تُوحدان جهودهما في خدمة المجتمع
العرب اليوم - جامعة جدة ووزارة البيئة تُوحدان جهودهما في خدمة المجتمع

GMT 02:06 2016 الخميس ,08 كانون الأول / ديسمبر

"الفيفا" يعلن عن قيمة الجوائز المالية في بطولة كأس العالم للأندية
العرب اليوم - "الفيفا" يعلن عن قيمة الجوائز المالية في بطولة كأس العالم للأندية

GMT 09:42 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

بنشعبون يؤكّد عزم الحكومة على تطوير القطاع المالي
العرب اليوم - بنشعبون يؤكّد عزم الحكومة على تطوير القطاع المالي

GMT 17:10 2018 الجمعة ,11 أيار / مايو

القرشي يؤكد أن الأطفال هم المتضرر الأكبر في اليمن
العرب اليوم - القرشي يؤكد أن الأطفال هم المتضرر الأكبر في اليمن

GMT 08:56 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبر

"التعليم" تؤكد استقرار الدراسة فى المدارس اليابانية الأسبوع المقبل
العرب اليوم - "التعليم" تؤكد استقرار الدراسة فى المدارس اليابانية الأسبوع المقبل

GMT 11:09 2017 الجمعة ,14 تموز / يوليو

20 دقيقة لأحبتك
العرب اليوم - 20 دقيقة لأحبتك

GMT 09:43 2017 الأربعاء ,19 تموز / يوليو

الإنسان ومواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - الإنسان ومواقع التواصل الاجتماعي

GMT 18:43 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبر

"أوبرا عمّان" السوبرانو زينة برهوم بطلة للمرة الثانية
العرب اليوم - "أوبرا عمّان" السوبرانو زينة برهوم بطلة للمرة الثانية

GMT 18:31 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبر

"ألف عنوان وعنوان" تتسلم نحو 800 كتاب
العرب اليوم - "ألف عنوان وعنوان" تتسلم نحو 800 كتاب

GMT 11:59 2018 الأحد ,09 كانون الأول / ديسمبر

قصة الممثلة المصرية الراحلة "حنان الطويل" المتحولة جنسيًا
العرب اليوم - قصة الممثلة المصرية الراحلة "حنان الطويل" المتحولة جنسيًا

GMT 01:13 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبر

"ترتر"رواية تاريخية للكاتب نزار عبد الستار تصدر في بيروت
العرب اليوم - "ترتر"رواية تاريخية للكاتب نزار عبد الستار تصدر في بيروت

GMT 06:28 2014 الإثنين ,13 تشرين الأول / أكتوبر

"بيئة" أبوظبي تعلن تكاثر طائر "الفلامنجو الكبير" في محمية الوثبة
العرب اليوم - "بيئة" أبوظبي تعلن تكاثر طائر "الفلامنجو الكبير" في محمية الوثبة

GMT 19:23 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبر

"فسحينى يا ماما" توليفة مغنى وكوميديا على طريقة بهججة
العرب اليوم - "فسحينى يا ماما" توليفة مغنى وكوميديا على طريقة بهججة

GMT 19:23 2014 الجمعة ,15 آب / أغسطس

تكريم المغنية الإماراتيَّة وئام الدحماني في مهرجان سلا السينمائيّ للمرأة
العرب اليوم - تكريم المغنية الإماراتيَّة وئام الدحماني في مهرجان سلا السينمائيّ للمرأة

GMT 08:53 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبر

لأول مرة شهادة جامعية تؤهل لوظيفة "جاسوس دولي"
العرب اليوم - لأول مرة شهادة جامعية تؤهل لوظيفة "جاسوس دولي"

GMT 06:27 2015 الأحد ,16 آب / أغسطس

عارضات الأزياء يسرقن الأضواء في مهرجان الأزياء الإسلامية
العرب اليوم - عارضات الأزياء يسرقن الأضواء في مهرجان الأزياء الإسلامية

GMT 08:22 2016 الجمعة ,14 تشرين الأول / أكتوبر

الفنانة المصرية روجينا تفاجئ جماهيرها بإطلالة القفطان المغربي خلال مهرجان تطوان
العرب اليوم - الفنانة المصرية روجينا تفاجئ جماهيرها بإطلالة القفطان المغربي خلال مهرجان تطوان

GMT 22:13 2018 الأربعاء ,26 أيلول / سبتمبر

"التضامن" تشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان دلهي السينمائي الدولي
العرب اليوم - "التضامن" تشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان دلهي السينمائي الدولي

GMT 01:13 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

اليزيدية نادية مراد تكشف كيف تم تعذيبها في "داعش" قبل أن تهرب
العرب اليوم - اليزيدية نادية مراد تكشف كيف تم تعذيبها في "داعش" قبل أن تهرب
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab