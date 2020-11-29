الصومال يستدعي سفيره في كينيا

أبلغت الخارجية الصومالية، السفير الكيني لدى مقديشو لوكاس تومبو بمغادرة البلاد كما قررت الوزارة استدعاء السفير الصومالي لدى نيروبي محمد أحمد نور ترسن وفق بيان رسمي. وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي، وطالعته "العين الإخبارية" ، قال السكرتير الدائم بوزارة الخارجية الصومالية محمد علي نور إن القرار ينم عن مسؤولية الحكومة الفيدرالية بحماية سيادة البلاد ووحدتها، كما تأسف للتدخل السافر من قبل كينيا في الشأن الداخلي الصومالي" وأضاف السكرتير الدائم بالخارجية الصومالية أن تصرفات كينيا تضر استقرار المنطقة وتطورها، فيما قررت الحكومة الصومالية استدعاء سفيرها في نيروبي.