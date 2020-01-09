الشرطة البريطانية تلقي القبض على قاتل طالب عماني في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية القبض على شاب وجهت له تهمة اغتيال الطالب العماني محمد العريمي (26 سنة)، الذي تعرض للطعن حتى فارق الحياة السنة الماضية بلندن. ونشر حساب سفارة سلطنة عمان لدى بريطانيا تغريدة على "تويتر" لشقيق العريمي جاء فيها أن "الشرطة البريطانية أعلنت القبض على المجرم قاتل أخي، محمد عبد الله العريمي، لينال عقابه أمام القضاء".وأشار موقع "ديلي ميل" إلى أن الشرطة وجهت الاتهام لبدر رحيم النازي (23 سنة)، والذي لا يسكن في عنوان ثابت، اليوم الخميس، في حين لا زالت تبحث عن مشتبه به ثان متورط في الجريمة.وألقي القبض على النازي، يوم أمس الأربعاء، بعد أن سلم نفسه في مركز شرطة وسط لندن.وأفادت مواقع بريطانية في شهر ديسمبر المنصرم بأن العريمي كان عائدا إلى منزله في نايتسبريدج بلندن، عندما باغته ملثمون وطالبوه بتسليم ساعته الفاخرة.ونقلت الصحيفة عن صديق العريمي قوله: "الهجوم وقع أمام محال هارودز الشهيرة، وحاول الطالب الدفاع عن نفسه في وجه أفراد العصابة، إلا أنهم تغلبوا عليه"، ما أدى في النهاية إلى مقتله.