أفادت مصادر في العراق، اليوم الخميس، بأن تنظيم "داعش" شن هجوما على الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك شمالي البلاد.وقال المصدر، إن عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة للشرطة الاتحادية في قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك.وأضاف، أن التنظيم أطلق قذيفة RBG7 بعد انفجار العبوة مباشرة.

وأشارالمصدر، إلى وجود قتلى من الشرطة الاتحادية، لكن الحصيلة النهائية لم تعرف بعد.