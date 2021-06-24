خمسة قتلى من الشرطة الاتحادية بهجوم لـداعش شمالي العراق
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خمسة قتلى من الشرطة الاتحادية بهجوم لـ"داعش" شمالي العراق

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العرب اليوم - خمسة قتلى من الشرطة الاتحادية بهجوم لـ"داعش" شمالي العراق

تنظيم "داعش" يشن هجوما على الشرطة الاتحادية شمالي العراق
بغداد - العرب اليوم

أفادت مصادر في العراق، اليوم الخميس، بأن تنظيم "داعش" شن هجوما على الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك شمالي البلاد.وقال المصدر، إن عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة للشرطة الاتحادية في قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك.وأضاف، أن التنظيم أطلق قذيفة RBG7 بعد انفجار العبوة مباشرة.

وأشارالمصدر، إلى وجود قتلى من الشرطة الاتحادية، لكن الحصيلة النهائية لم تعرف بعد.

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خمسة قتلى من الشرطة الاتحادية بهجوم لـداعش شمالي العراق خمسة قتلى من الشرطة الاتحادية بهجوم لـداعش شمالي العراق



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