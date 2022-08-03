الإطار التنسيقي يفوض هادي العامري بالتفاوض مع الصدر

كشف مصدر في "الإطار التنسيقي"، اليوم الأربعاء، عن تخويل رئيس تحالف الفتح القيادي في الإطار هادي العامري بالتفاوض مع الصدر. وقال المصدر، إن "الإطار فوض العامري لمجموعة أسباب، منها علاقته الإيجابية بالصدر، واعتباره من قبل قادة الإطار شيخا للمقاومة". وأضاف، أن "العامري سيبدأ مفاوضات مع الصدر للخروج من الأزمة الحالية ومن ثم التواصل مع بقية الكتل السياسية بشأن ذلك".