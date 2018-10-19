السعودية تعلن وفاة جمال خاشقجي وتوقف 18شخص على ذمة القضية
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السعودية تعلن وفاة جمال خاشقجي وتوقف 18شخص على ذمة القضية

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العرب اليوم - السعودية تعلن وفاة جمال خاشقجي وتوقف 18شخص على ذمة القضية

الصحفي السعودي جمال خاشقجي
الرياض - العرب اليوم

أكدت وكالة الأنباء السعودية، إن النائب العام السعودي، قال إن التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته، والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن (18) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية.

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السعودية تعلن وفاة جمال خاشقجي وتوقف 18شخص على ذمة القضية السعودية تعلن وفاة جمال خاشقجي وتوقف 18شخص على ذمة القضية



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السعودية تعلن وفاة جمال خاشقجي وتوقف 18شخص على ذمة القضية السعودية تعلن وفاة جمال خاشقجي وتوقف 18شخص على ذمة القضية



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