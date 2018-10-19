السعودية تعلن وفاة جمال خاشقجي وتوقف 18شخص على ذمة القضية

أكدت وكالة الأنباء السعودية، إن النائب العام السعودي، قال إن التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته، والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن (18) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية.