أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أن قادة الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في 10 أبريل، لبحث مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد، عقب رفض البرلمان البريطاني اتفاق الخروج للمرة الثالثة.

وكتب توسك على "تويتر": "على ضوء رفض مجلس العموم البريطاني اتفاق الانسحاب، قررت الدعوة لاجتماع للمجلس الأوروبي في العاشر من أبريل المقبل" لبحث الأمر.