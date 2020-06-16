جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بينهم طفل من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين بينهم طفل من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في القدس، أن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت الطفل عبدالله رأفت محمود أثناء وجوده في حي الشهيد محمد عبيد ببلدة العيسوية، فيما اعتقل جنود الاحتلال المتواجدين عند باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى، الشاب محمود الترياقي من بلدة الطور، واقتادوه إلى أحد مراكز التوقيف.