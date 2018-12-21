المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق الأسبق إبراهيم الجعفري ينفي وفاته

نفى المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق الأسبق، إبراهيم الجعفري، الجمعة، وفاة الأخير بعد ورود معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته.

وقال بيان لمكتب الجعفري الذي شغل منصب وزير الخارجية أيضا بين عامي 2014 - 2018 إن "ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة الجعفري غير صحيح".

وأضاف المكتب: "نتقدم بفائض الشكر والتقدير لأصحاب المشاعر النبيلة الذين أعربوا عن قلقهم إزاء الأكاذيب التي تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول خبر وفاته".

وتداول نشطاء عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة إبراهيم الجعفري، الذي يعتبر ثاني رئيس وزراء للعراق بعد سقوط نظام صدام حسين ووزير خارجية إبان ترأس حيدر العبادي الحكومة.