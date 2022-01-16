قاآني قائد فيلق القدس في إيران يصل إلى بغداد بعد زيارة للنجف

فيما لا تزال الاجتماعات سارية خلف الكواليس، بهدف التوصل إلى توافق، يدفع بالحكومة العراقية الجديدة إلى النور، أفادت مصادر، الأحد، بوصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني إلى بغداد بعد أن توجه إلى النجف أولاً في زيارة غير معلنة.