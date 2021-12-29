العاهل السعودي يؤكد إيران دولة جارة ونأمل أن تغير سلوكها السلبي

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن إيران دولة جارة في المنطقة آملا في أن تغير "سلوكها السلبي" في ظل ما وصفه بـ"السياسة المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة".