روسيا تطور أبراجا قتالية خاصة للسفن والقوارب الحربية

أعلنت مصادر في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد تمكنوا من تطوير أبراج قتالية جديدة تصلح للعمل مع السفن والقوارب البحرية وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الأبراج الجديدة التي طورها الخبراء الروس وعرضت لأول مرة ضمن فعاليات منتدى "الجيش-2020"، نماذج معدلة ومحسنة عن الأبراج الثتائية التي تتسلح بها عربات Typhoon-K و Typhoon-U العسكرية، لكنها عدلت بشكل خاص لتصبح مناسبة مع العمل مع السفن الحربية الصغيرة والقوارب العسكرية.