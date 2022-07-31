وزارة الدفاع العراقية تؤكد واجب القوات الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة

أكدت وزارة الدفاع العراقية في بيان مساء الأحد، أن الجيش في خدمة الشعب وواجب القوات الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وذكرت الوزارة أن عددا من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا عن إعلان قائد فرقة المشاة الحادية عشرة عن وقوفه مع المتظاهرين، مؤكدة أن الجيش العراقي بكل قادته ومنتسبيه هم في خدمة الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة مع الشعب" وأضافت أن واجب القوات الأمنية هو حماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة كما أوضحت أن من واجبها منع حدوث أي خرق أمني وتضيق الخناق على المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن من خلال استغلال الظروف.