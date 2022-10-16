أبو الغيط إلى الجزائر تحضيراً للقمة العربية

بدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، زيارة إلى الجزائر، اليوم (الأحد)، على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية؛ وذلك «لإجراء مشاورات سياسية قبيل انعقاد القمة العربية الحادية والثلاثين، والمقرر عقدها في الجزائر مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في بيان إن «الجزائر والأمانة العامة للجامعة تعملان معاً بشكل وثيق خلال الشهور الأخيرة من أجل إخراج القمة على نحو يليق بهذا الحدث المهم على صعيد العمل العربي المشترك». وأوضح أنه «من المنتظر أن تشهد الزيارة لقاء لأبو الغيط مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؛ بهدف استعراض الوضع العربي العام قبيل القمة وأهم البنود المدرجة على جدول أعمالها».