خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 15 مهاجراً

قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية إن خفر السواحل انتشل جثث 15 مهاجرا قبالة ساحل المهدية.

وأضافت أن السلطات تعمل على التعرف على هوية الغرقى ومن بينهم مهاجرون أفارقة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.