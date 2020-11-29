رسالة إسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية

أعرب وزير الخارجية الفلسطيني عن استعداد السلطة للعودة إلى المفاوضات على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة جاء ذلك ردا على رسالة من نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، حملها وزير الخارجية السويسري أغناسيوس قسيس، خلال لقاء في مدينة رام الله بالضفة الغربية، مساء الأحد وكان أشكنازي قال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويسري،: "إن قرار السلطة الفلسطينية بتجديد التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل هو خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضاف: "لكن الخطوة الأكثر أهمية هي العودة قريباً إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، دون شروط مسبقة" وتابع الوزير الإسرائيلي: "أود أن أطلب من صديقي، أثناء زيارتك لرام الله اليوم، استخدام نفوذه وحججه لمحاولة إقناع جارنا بالعودة إلى المفاوضات المباشرة" وأعرب أشكنازي عن اعتقاده أن هذه هي الطريقة الوحيدة لحل النزاع، "على القيادة الفلسطينية أن تختار بين طريق السلام وطريق الصراع".