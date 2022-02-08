انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبو ظبي واشتعال حريق في أحد بنايات المدينة

أفادت العديد من المصادر الإعلامية بوقوع انفجار كبير في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مساء الثلاثاء، فيما تم تداول مقطع فيديو يظهر فيه دوي انفجار واشتعال حريق في أحد بنايات المدينة.وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن فرق الطوارئ سارعت للتدخل بشأن "ما يبدو أنه حريق بمبنى في وسط مدينة أبو ظبي، فيما ادعى البعض إطلاق صاروخ وسط مخاوف من هجوم إرهابي".وأظهر فيديو متداول انتشارا كثيفا لقوات الأمن والإطفاء وتوقف حركة المرور في أحد شوارع أبوظبي.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية أن "فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسيطر على حريق في بناية بشارع حمدان ولم ينتج عن الحادث أي إصابات".وأضافت أن "الفرق المختصة قامت بإخماد الحريق وإخلاء البناية احترازيا والسيطرة على الموقف"، لافتة إلى أن "عملية التبريد وحصر الأضرار الناتجة عن الحريق جارية".

يتبع..