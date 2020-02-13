أعلنت شرطة الطاقة في العراق، تصديها لهجوم شنه عناصر تنظيم "داعش" على قاطع حقول "علاس" النفطية في قضاء تكريت شرقي محافظة صلاح الدين.وقالت: "التعرض حصل من جهة قضاء تكريت من قبل عصابات داعش، الذين كان في نيتهم استهداف الحقول النفطية الموجودة في جبال علاس".وأضافت: "الشرطة تصدت للهجوم دون أي خسائر، وأجبرت الإرهابين على الانسحاب والتراجع من حيث جاؤوا".