سقوط صواريخ في محيط السفارة الأميركية في بغداد

أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بسقوط صاروخين في محيط السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة العراقية بغداد، في رابع هجوم من نوعه منذ مصرع الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أميركية.وأشار مراسلنا إلى أن صفارات الإنذار أطلقت من مبنى السفارة عقب سقوط الصواريخ.