سقوط صواريخ في محيط السفارة الأميركية في بغداد
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سقوط صواريخ في محيط السفارة الأميركية في بغداد

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العرب اليوم - سقوط صواريخ في محيط السفارة الأميركية في بغداد

السفارة الأمريكية في بغداد
بغداد ـ العرب اليوم

 أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بسقوط صاروخين في محيط السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة العراقية بغداد، في رابع هجوم من نوعه منذ مصرع الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أميركية.وأشار مراسلنا إلى أن صفارات الإنذار أطلقت من مبنى السفارة عقب سقوط الصواريخ.

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سقوط صواريخ في محيط السفارة الأميركية في بغداد سقوط صواريخ في محيط السفارة الأميركية في بغداد



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