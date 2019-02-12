لافروف يحذر واشنطن من أي تدخل في شؤون فنزويلا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو من أي تدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية في أعقاب المكالمة الهاتفية، اليوم الثلاثاء: "أثناء مناقشة المسائل الملحة للسياسة الخارجية، حذر لافروف من أي تدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا، بما في ذلك باستخدام القوة، الأمر الذي تهدد به واشنطن خلافا للقانون الدولي".

وأكد لافروف استعداد روسيا لإجراء مشاورات حول فنزويلا في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وتطرق الوزيران كذلك إلى الوضع في سوريا، واتفقا على ضرورة مواصلة الحوار الثنائي من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وتبادلا الآراء كذلك عن اتصالات ممثلي الخارجيتين الروسية والأمريكية بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية وبشأن التسوية في أفغانستان.