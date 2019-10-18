جعجع: حزب الله يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بلبنان

كما لفت إلى أن "حزب الله متخوف جداً وقسم من قاعدته خرج عليه"، محملاً الحزب مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد.

وقال إن "حزب الله متضرر من الوضع القائم في لبنان".

"حكومة تكنوقراط"

كما شدد على أن "موقف القوات اللبنانية يقوم على التنسيق مع سعد الحريري للتوصل إلى حكومة تكنوقراط".

وأضاف: "جبران باسيل يتحمل المسؤولية الأساسية عن العجز المالي والإخفاق في ملف الكهرباء".

وأشار جعجع إلى أن "أي تغيير جذري في لبنان يبدأ بتشكيل حكومة جديدة"، موضحاً أن "المشكلة ليست في النظام السياسي اللبناني بل بالأكثرية الحاكمة".

إلى ذلك اعتبر أن "استقالة رئيس الجمهورية ستتسبب بتعقيدات في الوقت الحاضر".